【グラニフ：ウルトラマンシリーズ】 2月10日 受注生産予約開始 グラニフは、コラボレーションアイテム「ウルトラマンシリーズ」を2月10日に発売した。 本コレクションは、「ウルトラマンシリーズ」から「ウルトラ怪獣」をテーマにしたもの。バルタン星人やピグモン、ダダなどの怪獣がデザインされているほか、画家・ヒグチユウコ氏による描き下ろしアー