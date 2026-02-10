【モデルプレス＝2026/02/10】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が2月8日、自身のInstagramを更新。作り置きの手料理を投稿した。【写真】56歳元おニャン子「見た目から美味しい」花型にんじん添えた柚子味噌など作り置き5品◆渡辺美奈代、5品の作り置き料理投稿渡辺は「＃minayoごはん」「作り置き」とつづり、「煮浸し」「そぼろ豆腐」「金柑入りキャロットラペ」「紫玉ねぎ塩麹酢漬け」「柚子味噌」の5品の作り置き料理