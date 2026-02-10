BOYNEXTDOORが、保護を必要とする児童のための意義あるキャンペーンを展開する。2月10日、BOYNEXTDOORは公式SNSを通じて、子ども支援専門の国際NGO「セーブ・ザ・チルドレン」と共に行う「OPEN THE DREAM DOOR」キャンペーンのローンチを発表した。【写真】BOYNEXTDOOR・ジェヒョン、深夜の東京お散歩SHOTBOYNEXTDOORは所属事務所KOZエンターテインメントを通じて、「ONEDOOR（ファンダム名）の皆さんと温かい気持ちを分かち合える