【モデルプレス＝2026/02/10】読売テレビの澤口実歩（30）が2月10日、自身のInstagramを通じて第1子妊娠を発表した。【写真】元ミヤネ屋アシスタント美女、ほっそり二の腕披露◆澤口実歩アナ、第1子妊娠澤口は「私事ですが、第一子を妊娠しております」と報告。「現在は、体調と相談しながら仕事内容を調整しております」と現在の体調を明かし「すでに安定期に入っており産休に入るまでは、引き続き無理のないペースで仕事を続けて