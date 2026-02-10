俳優チョン・ヘインが、約1年ぶりに韓国のファンと再会する。チョン・ヘインは、来る3月28〜29日、ソウル・梨花（イファ）女子大学の大講堂にて、ファンミーティング「チョン・ヘインを好む人々の集い」（原題）を開催する。【画像】人種差別か…チョン・ヘインの不憫な姿今回のファンミーティングは、2025年3月に開催されたアンコールファンミーティング「OUR TIME - HBD」以来、約1年ぶりに開催される韓国ファンミーティングであ