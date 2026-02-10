【女子旅プレス＝2026/02/10】ブルーボトルコーヒーは、東京・神宮前エリアに「ブルーボトルコーヒー 原宿カフェ」を、2026年3月19日（木）にオープン。ステンレスのファサードが街を映し出す空間で、初の抽出法によるコールドブリューや抹茶フレーバーのワッフル、サンドイッチなどを楽しめる。【写真】ブルーボトルコーヒー、ニュウマン高輪に新店舗◆ブルーボトルコーヒー、原宿・神宮前エリアに誕生ブルーボトルコーヒーは2002