正月太りが気になるあなたに。ジム通いもストイックな追い込みも必要なし。無理なく、自分のペースで短時間実践するだけで体幹をつくり、お腹を引き締め、姿勢を正して、シルエットが整うエクササイズや食事法とは!?? ウォールピラティス自宅の壁を使って効率的に痩せ体質難易度は低く。でも、少し強度のある運動で、ゆるんだ体をしっかり引き締めたい！ という人は、“ウォールピラティス”にトライ。「ピラティスは、体の中心と