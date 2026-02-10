火事のあった市営住宅(香川・高松市鹿角町) 9日夜、高松市の市営団地の一室が全焼し、この部屋に住む男性が病院に搬送されました。 9日午後7時15分ごろ、高松市鹿角町の市営団地に住む男性（60）から「家の中に煙が充満している」と119番通報がありました。 消防が約6時間半後に火を消し止めましたが、鉄筋コンクリート3階建て市営団地の3階の1室が全焼しました。 この火事でこの部屋に1人で暮らす男性（60