福岡県粕屋町で、高校生2人が飲酒運転の車にはねられ死亡した事故から15年となるのに合わせ、9日夜から10日朝にかけ、県内各地で一斉に特別取締りが行われました。■警察官「飲酒運転の一斉検問をやっております。アルコールチェックのご協力よろしいですか。」高校生2人が飲酒運転事故の犠牲になった福岡県粕屋町の現場では、警察官がドライバーに声をかけ、アルコール検査を行いました。県内で一斉に行われた