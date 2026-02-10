この先は春の空気が優勢になります。明日11日(水・祝)は各地で天気が崩れますが、降るものは北日本でも雨の所が増えるでしょう。15日(日)頃にかけて広く晴れて暖かくなります。雨や、気温の上昇で、雪解けによる災害のリスクが高まりそうです。前半:気温上昇11日(水・祝)は広く雨低気圧が頻繁に通過し、天気が短い周期で変わるでしょう。低気圧のコースが北日本付近になることが多く、南からの暖かい空気が入りやすい状況です。