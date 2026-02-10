映画『ブルックリンでZ級監督と恋に落ちた私』が13日から公開されるのを前に、主演の三原羽衣にインタビューを敢行。本作は三原にとって初の映画主演作。全編ニューヨークロケという環境下で臨んだ撮影の秘話や成長を実感した瞬間、さらには映画の見どころなどを、余すことなく語ってもらった。【写真】映画祭で主要キャストらと笑顔を見せる三原羽衣同作は、夢破れた元俳優・シイナ（演：三原羽衣）が、ニューヨークで出会っ