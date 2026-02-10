ミラノ・コルティナオリンピックは大会4日目、日本勢のメダルラッシュとなりました。スノーボードビッグエアで村瀬心椛選手（21）が優勝を果たし、日本女子スノーボード界史上初となる金メダルを獲得しました。前回大会銅メダルの村瀬選手は決勝の1回目、縦に3回転、横に4回転する大技を成功させ、89点台の高得点をマークしました。しかし2回目で得点が伸びず、暫定3位で迎えた運命の3回目。最後は、1回目とは逆方向の4回転に挑み