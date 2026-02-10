高市総理が率いる自民党が衆議院選挙で大勝したことについて、中国外務省は警戒感を示しました。【映像】北京市民のコメント中国外務省の報道官はきのう会見で「日本の極右勢力が情勢を誤って判断し恣意的に行動すれば、必ず日本国民と国際社会の痛烈な打撃を受ける」と警戒感を示しました。さらに、高市総理が靖国神社参拝について「環境を整えるために努力する」と述べたことに対して「言動を慎み、過ちを繰り返さず、軍国