2023年に愛知県阿久比町の住宅で住民の男性を殺害し、軽乗用車を奪うなどしたとして、強盗殺人などの罪に問われた大谷将也被告（40）の裁判員裁判が10日、名古屋地裁（坂本好司裁判長）であり、検察側が無期懲役を求刑した。被告は起訴内容を否認し、冤罪と主張している。起訴状によると、23年12月11日ごろ、派遣社員林治彦さん＝当時（52）＝の家に侵入し、帰宅した林さんの首を絞めて殺害し軽乗用車などを奪った後、遺体を近