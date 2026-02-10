路上での売買春の勧誘などが社会問題化していることを受けて、法務省は「売春防止法」の規制のあり方について議論するための有識者検討会を年度内にも開くと発表しました。現在の「売春防止法」では「売る側」に対しての罰則は設けられていますが、「買う側」に対する罰則はなく、法務省は2025年11月、高市総理からの指示を受け、国内の実態などを調査していました。こうした中、法務省は弁護士や学者のほかに幅広い知識を持った有