女優奥菜恵（46）が10日までにインスタグラムを更新。「ドラゴンクエスト（ドラクエ）」シリーズを手がけたことで知られるゲームデザイナーの堀井雄二さん（72）とのツーショットを公開し、喜びをつづった。奥菜は「こんな日が来るなんて」と切り出し、堀井氏と並んで座った写真をアップ。「小学生の頃の私よ、あなたが今ファミコンでやってるドラクエあるでしょ。そのゲームを作った先生に未来で会える日が来るみたいだよ。巡り合