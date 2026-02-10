2015年に社会を震撼させた電通社員の過労自殺事件。この悲劇をきっかけに、日本でも「働き方改革」の機運は一気に高まりました。しかし、制度が整い、残業時間が可視化されるようになった現代においても、目に見えないパワハラの毒素は、いまなお職場の奥底に澱み続けています。念願の大手企業に入社した25歳の野村春香さん（仮名）も、そんな現代の「歪な働き方」の犠牲者の一人でした。「真面目に、完璧に」と自律しようとする彼