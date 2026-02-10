俳優の小芝風花さんは2月9日、自身のInstagramを更新。美人俳優の“おうち居酒屋”を訪れたことを報告し、写真を公開しました。【写真】小芝風花＆美人俳優の“おうち居酒屋”ショット「繁盛間違いなし！」小芝さんは「『居酒屋おみゆ』作り込みすごいし、ご飯も美味しすぎるし、楽しすぎる時間でした」とつづり、3枚の写真を投稿。俳優の柳生みゆさんが、手料理を振る舞う「居酒屋 おみゆ」を訪れた時のツーショットのようで