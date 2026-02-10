冬の北海道といえば半端ない降雪量。今、SNS上では北海道のとある駐在所に設けられたパトカーの雪像が大きな注目を集めている。【写真】かわいい！北海道の駐在所に設けられたパトカーの雪像「郵便局向かいの厚沢部駐在所、パトカー2台体制になってた。」とその模様を紹介したのは北海道厚沢部町（あっさぶちょう）の飲食店カンペシーノのXアカウント（@Campesino_Asb）。駐在所の敷地に現れたなんとも可愛らしいデザインのパトカ