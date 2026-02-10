10日、村上市に住む教員の男（23）が不同意わいせつの疑いで逮捕されました。男は9日、新潟県下越地区の屋内において13歳未満の女の子に対し、抱きつくわいせつな行為をした疑いがもたれています。警察によりますと、9日午後2時40分頃、女の子の通う学校関係者から110番通報がありました。女の子が男から声をかけられたことを学校関係者に相談し、学校関係者が警察へ「相談を受けた」と通報したということです。男と女の子には面識