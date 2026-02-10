三重県では2月15日に、第19回美し国三重市町対抗駅伝が開催されます。参加する各市町のチームを紹介します雪が残る寒空の下練習を行っているのは前回大会総合2位、今大会初優勝を狙ういなべ市チーム。チームを率いる松浦寿幸監督によりますと、今年は小学生から一般まで、バランスがとれたチーム編成ができたということです。1区を走る小林美琴選手は「チームに勢いをつけられるように走って、1区の区間賞をとりたいです」と区間賞