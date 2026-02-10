MORE STARが、新曲「タイムライド」を2月9日に配信リリースした。 （関連：Vaundy、Ado、King Gnu、back number……“自身初”記録を更新して塗り替える過去の自分） 本楽曲は、“時間を自由に操れたら――。”という夢や妄想から生まれ、毎日を思いきり楽しみたい気持ちをポップに描いた一曲。平均年齢18歳で現役学生メンバーも多いMORE STARが、等身大のルーティンや、少しギリギリな日々も青