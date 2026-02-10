ミラノ・コルティナオリンピック スノーボード女子ビッグエアで、岐阜市出身の村瀬心椛選手が金メダルを獲得し、地元からも熱い声援が贈られました。村瀬選手の地元・岐阜市では深夜にもかかわらず、恩師や同級生らが集まりました。前回大会の銅メダルから今回、金メダルを目指す村瀬心椛選手は1回目、2回目を終え、暫定3位につけます。逆転優勝を狙う最終の3回目。フロントサイドトリプルコーク1440を