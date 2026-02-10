福岡県警春日署は10日、春日市須玖南2丁目付近で9日午後6時ごろ、帰宅中の女子中学生が見知らぬ女に声をかけられ、肩付近を触られる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。女は50〜60歳くらいで身長160程度の中肉。ピンク色と白色のストライプ柄のフード付上衣を着用していたという。