今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【眠井シキ】IMAWANOKIWA【踊ってみた】』という眠井シキさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）「まちがいなくあなたはわたしのてんしだ。」【眠井シキ】IMAWANOKIWA【踊ってみた】踊り手の眠井シキさんが、いよわさんのボカロ曲『IMAWANOKIWA』の“踊ってみた動画”を公開しています。振り付けと空間、衣装の揺れまでもが一体となった