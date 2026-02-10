7人組グループ・Travis Japanの川島如恵留が10日、個人YouTubeチャンネル『のえるの隙間時間』を更新。「【お仕事待ってます】川島如恵留の20の資格一覧」と題して自身の所有する資格を紹介している。【写真】鹿島を満喫する吉澤閑也ら特定の職業に必須なものから漢字検定などの能力検定で得た合格証書も含め、20個もの証明書をともに公開。“代表”だという宅地建物取引士をはじめ、国内旅行業務取扱管理者・総合旅行業務取扱