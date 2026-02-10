ヤクルトドラフト1位・松下歩叶内野手（法大）が10日、左ハムストリング負傷で午前中のシートノックから外れた。松下は春季キャンプ地に朝に到着もタクシーで宿舎に戻った。8日には、昨季新人王の荘司宏太投手から「ライブBP」で左越えの実戦1号をマークしていた。