女優の河合優実（25）が10日、都内で「サントリー生ビール」新CM発表会に出席した。16日から全国で順次放送のCMでは、髪を後ろで束ねているが、発表会にはショートヘアで登場。自身初のビールCMで、メッセンジャーに抜てきされ「ビール大好きなのでうれしい」と声を弾ませた。普段は「家飲み派。外で飲むのも好きですけど、ビールは家ですね。家でプシュッと開けて飲んでいます」といい「おつまみがなくても飲んでいる」と意