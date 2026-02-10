多数の社員らが顧客から金銭をだまし取るなどしていた外資系生命保険大手・プルデンシャル生命保険の得丸博充社長は１０日、東京都内で記者会見を開いた。得丸氏は、営業社員が在職中に行った不適切行為に伴う被害について、既に設立を発表した第三者の補償委員会の審査を待たずに同社が全額補償する方針を示した。