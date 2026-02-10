お笑い芸人の出川哲朗が９日深夜放送の「耳の穴かっぽじって聞け！」（テレビ朝日系）に出演し、ビートたけしから授かった金言を明かした。出川は「ビートたけしのお笑いウルトラクイズ！！」（日本テレビ系）に出演し「出た次の日から分かりやすいぐらい人生が変った」とブレークした。同番組から出川の他にもダチョウ倶楽部、キャイ〜ンらがブレークのきっかけをつかんだ。現場には、たけし軍団のメンバーもいたが、他事務