巨人は１０日、春季宮崎キャンプ初のケースノック（実際の試合を想定して行うノック）を行った。一、三塁が本職の新外国人・ダルベック内野手は一塁でノックスタート。三塁には坂本勇人内野手、石塚裕惺内野手が入った。ノック開始時の布陣は以下の通り。捕甲斐、大城、岸田、山瀬一リチャード、荒巻、ダルベック二門脇、浦田、宇都宮三坂本、石塚遊泉口、小浜左丸佳浩、キャベッジ、知念中松本、佐々木右中山