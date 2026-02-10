コロナ以降、2025年は出社回帰の流れもあって、商談利用などビジネス利用が戻ってきており、喫茶事業は安定化してきました。原料高の影響や人件費高騰など厳しい局面が続いていますが、従業員とともに力を合わせ乗り越えていきたいと思います。 午年は新しいことに挑戦する飛躍の年であり、商売繁盛のシンボル。われわれの存在意義とは「接客」であり、「人」が鍵を握ると考えています。他とは異なる〝丁寧で上質な喫茶