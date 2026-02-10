アジア株上昇、米積極利下げ期待が支えトランプがウォーシュにプレッシャー 東京時間11:08現在 香港ハンセン指数 27389.11（+361.95+1.34%） 中国上海総合指数 4125.83（+2.74+0.07%） 台湾加権指数 33016.73（+612.11+1.89%） 韓国総合株価指数 5327.51（+29.47+0.56%） 豪ＡＳＸ２００指数 8897.40（+27.30+0.31%） アジア株は上昇、ナスダック続伸や米利下げ期待が支