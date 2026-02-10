【新華社済南2月10日】中国山東省招遠市の応急管理局は9日、同市にある金鉱で7日午前8時50分（日本時間同9時50分）ごろ、立て坑の昇降機のケージが墜落する事故が起き、7人が死亡したと明らかにした。善後措置が進められており、応急管理や警察など関係部門が事故原因や企業による隠蔽（いんぺい）の疑いなどについて調査している。