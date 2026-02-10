金の価格が高騰する中、タイでは金を取り扱う店を狙った強盗が相次ぎ、警察が対策に乗り出しました。【映像】店に押し入る人物の様子シャッターをくぐり店に押し入る人物。手には拳銃のようなものも見えます。店員がトレーを差し出すと金製品を鷲掴みにし、次々とバッグに入れていきました。藤富空リポート「商業施設にあるこちらの店に強盗が入った。金製品など被害額は5500万円以上にのぼる」タイ警察はきのう、金の価格高