ブロードウェイ・ミュージカル『ウィキッド』を映画化した『ウィキッド ふたりの魔女』の続編、『ウィキッド 永遠の約束』が、3月6日に公開される。名作小説『オズの魔法使い』の舞台〈オズの国〉で、最も嫌われた“悪い魔女”と、最も愛された“善い魔女”の過去をそれぞれの視点から描く“もうひとつの物語”が、ついにフィナーレを迎える。【動画】『ウィキッド 永遠の約束』エルファバの特別映像メガホンを取るのは、前作