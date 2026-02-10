路上などでの売買春が社会問題化している中、法務省は、規制のあり方について議論する検討会を来月までに立ち上げる方針を示しました。【映像】新宿・歌舞伎町の様子売買春を巡っては、ここ数年、東京・歌舞伎町などで売春の客待ちをする、いわゆる「立ちんぼ」行為が社会問題になっています。去年、高市総理が規制のあり方について必要な検討を行うよう平口法務大臣に指示を出し、法務省が売買春の実態などを調査していました