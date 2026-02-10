巨人の宮崎春季キャンプで臨時コーチを務めるOBの松井秀喜氏が10日、キャンプ地であるサンマリンスタジアムに到着した。午前10時30分前、到着した車から降りると、ファンの「松井さ〜ん！」の声に手を振って応えた。その後、11時20分頃に巨人のジャンパーを羽織ってグラウンドへ。集まった選手を前に「3日間、みんなの後押しができるようにやりたい」などとあいさつした。場内アナウンスでもファンに紹介され、大きな拍手