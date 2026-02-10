沖縄県内で女性２人にわいせつな行為をしたとして、県警は９日、タレントで会社役員の羽賀研二（本名・當真（とうま）美喜男）容疑者（６４）（沖縄県北谷（ちゃたん）町）を不同意わいせつの疑いで逮捕した。発表によると、羽賀容疑者は昨年３月２７日午後７時５分頃〜同１０時４５分頃、県内の飲食店内で、いずれも面識のある県内の飲食店従業員の女性（３０歳代）と自営業女性（５０歳代）に対し、無理やり体を触ったり、キ