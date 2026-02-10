産後ハイになっているのか、信じられないくらい無神経な発言をしてくる人も。今回は、不妊治療中の女性が義姉に言われた一言をご紹介します。誘拐しないでね？「義姉の子どもが生まれ、お祝いに行ったときのこと。子どもを抱っこさせてもらっていたら、義姉から『羨ましい？子どもができなくて大変だもんね』『誘拐しないでね？』と言われました……。うちに子どもがいないからって、そんな言い方無神経すぎません？そうまでし