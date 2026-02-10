9日に衆議院選挙での自民党圧勝を受けて急上昇した日経平均株価は、その「余韻」で10日も大きく値を上げています。10日朝の東京株式市場で日経平均株価は一時1500円以上、値を上げ、取引時間中の最高値を更新しました。8日の衆院選で自民党が圧勝したことが、市場では日本の政治リスクが大きく低下し高市政権の政策推進力が増す、とポジティブに受け止められました。このため、衆院選翌日の9日は一時3000円を超える大幅上昇となり