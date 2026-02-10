2月9日（月）放送の『くりぃむナンタラ』では、売れっ子芸人・みなみかわをフィーチャー。関係者からの暴露によって、意外な素顔が次々と明らかになった。【映像】「さらば青春の光」の名付け親は、超売れっ子芸人だった！森田哲矢が明かす18年来の関係今やテレビで見ない日はないほどブレイク中のみなみかわだが、実際どんな人なのかはあまり知られていない…。そこで今回は、みなみかわの本性を暴くクイズ大会を開催。プライベー