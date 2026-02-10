ＮＥＣは大幅続伸。９日取引終了後、自社株買いを実施すると発表した。取得上限は６８０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の０．５１％）、または３００億円。期間は２月１０日～３月３１日。これが買いの手掛かりとなっている。 出所：MINKABU PRESS