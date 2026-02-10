Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈが大幅続伸している。同社は９日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績に関し、売上高が計画を４４００万円上回る３３億８４００万円（前の期比１４．３％増）、経常利益が７４００万円上回る２億３４００万円（同２．６倍）で着地したようだと発表。これを好感した買いが株価を押し上げたようだ。 主力の「Ａｋｅｒｕｎ入退室管理システム」では大規模企業向けの導入が加速したことなどを背景に収