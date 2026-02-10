「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午前１１時現在で、協和キリンが「買い予想数上昇」で３位となっている。 この日の東京株式市場で協和キリンは大幅反発。同社は９日取引終了後、２５年１２月期連結決算を発表した。売上高は４９６８億２６００万円（前の期比０．３％増）、最終利益は６７０億４０００万円（同１２．０％増）だった。北米を中心にグローバル戦略品が伸長。販管費