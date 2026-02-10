鈴木が続急伸し、連日で上場来高値を更新している。９日の取引終了後、２６年６月期第２四半期累計（２５年７～１２月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１８．６％増の１９２億６７００万円、経常利益は同２９．５％増の３０億３１００万円となった。２ケタの増収増益で、経常利益の通期計画に対する進捗率は６１％に上った。業績の上振れを期待した買いが入ったようだ。部品事業でスマートフォン関連や車載関