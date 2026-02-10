・石川製が大幅高で３連騰、１０～１２月期営業益９割増で改憲機運による防衛関連株への関心も追い風 ・ＰＩＬＬＡＲが一時Ｓ高、半導体向け堅調で今期は一転増益を計画し配当予想増額 ・エクサＷｉｚが破竹の８連騰、生成ＡＩサービス好調でショートカバーも株高を後押し ・物語コーポが続急騰し昨年来高値を更新、１２月中間期は大幅な増収増益 ・古河機金は異色人気に沸く、今３月期経常利益