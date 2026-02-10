クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地が今季限りで退団する見方が強まっているようだ。イギリス『スカイ・スポーツ』が報じている。同メディアによると、今夏に現行契約の満了を迎える中、現在のところ契約延長への具体的な協議は行われていないという。鎌田は2024年7月にラツィオからフリーエージェントで加入した。2021-22シーズンにフランクフルトでともにUEFAヨーロッパリーグ(EL)を制したオリバー・グラスナー監督の