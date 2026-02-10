ガイナーレ鳥取は10日、DF松本太一(23)が南葛SC(関東1部)に期限付き移籍することを発表した。松本はサンフレッチェ広島ユースから桐蔭横浜大を経て、2025年に鳥取へ加入。ルーキーイヤーの昨季はJ3リーグ戦6試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯1試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF松本太一(まつもと・たいち)■生年月日2002年9月30日(23歳)■出身地東京都■身長/体重184cm/83kg■経歴横河武蔵野FC