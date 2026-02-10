[故障者情報]横浜F・マリノスは10日、MF樋口有斗とFW浅田大翔の怪我を発表した。両選手とも1月19日から29日にかけて行われた2026春季トレーニングキャンプ中に負傷したという。樋口は右膝内側側副靱帯損傷で全治6週〜8週、浅田は左膝外側半月板損傷で全治6週の見込みとなっている。